Procurador pede pena de morte para acusados de assassinato de jornalista

O procurador-geral da Arábia Saudita pediu a pena de morte para cinco dos 11 suspeitos acusados do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, mas eximiu o príncipe herdeiro de culpa pelo crime no caso que estremeceu os laços do reino com aliados ocidentais. Segundo afirmou um porta-voz da procuradoria nesta quinta-feira, Khashoggi foi morto com uma injeção letal no consulado do país em Istambul em 2 de outubro após uma luta e seu corpo foi esquartejado e retirado do edifício.

O porta-voz, o vice-procurador-geral Shaalan al-Shaalan, disse a repórteres que Khashoggi foi morto depois que "negociações" para sua volta ao reino fracassaram. Segundo ele, o subdiretor de serviços de inteligência do país, general Ahmed al Asiri, ordenou que trouxessem o jornalista "por bem ou por mal", e o chefe da equipe de "negociadores" enviados a Istambul para repatriá-lo ordenou sua morte.

Em resposta à pergunta de um jornalista, o vice-procurador afirmou que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, conhecido como MbS, não estava ciente do caso. Segundo ele, o paradeiro do corpo de Khashoggi continua desconhecido.

Crítico destacado da política saudita, Khashoggi era colunista do jornal norte-americano Washington Post. O regime de Riad ofereceu várias explicações contraditórias para seu desaparecimento até admitir que ele morreu durante uma operação ilegal, o que causou revolta global, expôs o reino a possíveis sanções e maculou a imagem do príncipe.