Erdogan compartilhou áudio da morte de jornalista com outros países

Uma gravação em áudio que autoridades turcas usaram para concluir que o jornalista saudita Jamal Khashoggi foi assassinado por agentes da Arábia Saudita foi compartilhada com quatro aliados ocidentais.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, informou que a gravação - na qual autoridades turcas disseram captar as vozes de agentes matando o jornalista dentro do consulado saudita em Istambul, em 2 de outubro - foi compartilhada com Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido, além da Arábia Saudita. Com a iniciativa, ele busca mais apoio dos EUA e de outros aliados para pressionar a Arábia Saudita, que supostamente ordenou o assassinato de Khashoggi.

Autoridades sauditas detiveram 18 pessoas supostamente ligadas à operação de assassinato, mas não revelaram os resultados da investigação. Dois assessores próximos do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman foram demitidos em conexão com o assassinato e, agora, estão sob investigação criminal. Mas o governo negou que o príncipe Mohammed, o governante do dia a dia do reino, tivesse conhecimento da operação.