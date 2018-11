Casa Branca suspende credencial de jornalista que discutiu com Trump

"O presidente Trump acredita na liberdade de imprensa e espera que façam perguntas difíceis a ele e a seu governo. No entanto, nunca vamos tolerar um jornalista que ponha as mãos em cima de uma mulher jovem que simplesmente tenta fazer seu trabalho como estagiária na Casa Branca", declarou em um comunicado a porta-voz da presidência, Sarah Sanders, com relação ao momento em que Acosta confrontou a funcionária porque não queria soltar o microfone. "Como resultado do incidente, a Casa Branca suspende a credencial permanente do jornalista envolvido até novo aviso", disse Sarah.

Estado do Michigan legaliza uso recreativo da maconha

Em uma das 155 consultas populares realizadas junto com as eleições de terça-feira, o Michigan se tornou o 10º estado norte-americano a aprovar a legalização da maconha para fins recreativos.

Utah e Missouri a legalizaram para uso medicinal, enquanto Dakota do Norte rejeitou a legalização da erva, também com o intuito de aplicá-la a tratamentos de saúde.

Já os eleitores de Arkansas e Missouri aprovaram o aumento do salário-mínimo nos próximos anos. A medida era uma reivindicação de funcionários de empresas de fast food. Os reajustes, de 30% e 53%, entram em vigor em 2021.

Foi também pelas urnas que os moradores da Flórida liberaram o voto para pessoas que cumpriram penas criminais ou estão em liberdade condicional. A previsão é que cerca de 1,5 milhão de pessoas se beneficiem da medida em um estado considerado crucial para a disputa presidencial. Os eleitores do estado também proibiram a perfuração em alto mar nas águas territoriais, o uso de cigarros eletrônicos em ambiente de trabalho e as corridas de cachorros.

Além da restrição ao aborto, o Alabama também aprovou a volta da permissão para que os Dez Mandamentos possam ser exibidos em escolas e repartições públicas.