Macron alfineta presidente eleito sobre possível saída do Acordo de Paris

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou Jair Bolsonaro pela vitória na eleição do Brasil, mas, em um aceno ao discurso autoritário do capitão reformado e a declarações sobre a possível saída do País do acordo climático, mencionou "princípios democráticos" e disse esperar manter a cooperação no âmbito da "diplomacia ambiental".

"É no respeito a esses valores que a França deseja levar adiante sua cooperação com o Brasil, para enfrentar os grandes desafios contemporâneos do nosso planeta, tanto no campo da paz e da segurança internacionais quanto no da diplomacia ambiental e dos compromissos com o Acordo de Paris sobre o clima", diz o comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu.

Antes de Macron se pronunciar, a conta de seu partido (A República em Marcha) em uma rede social amanhecera com a seguinte mensagem: "O Brasil terá agora em seu comando um presidente orgulhosamente homofóbico, cético em relação ao aquecimento global, sexista e racista. Essa tragédia eleitoral nos força a agir. Não temos escolha, não podemos errar. (...) Progressistas de todos os países, uni-vos!".