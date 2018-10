Promotor saudita diz que assassinato de jornalista foi premeditado

Um promotor público da Arábia Saudita declarou nesta quinta-feira que o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, no consulado do seu país em Istambul, foi "premeditado". Segundo a TV estatal Ekhbariya, ele disse ainda que a promotoria está interrogando os suspeitos com base em informações fornecidas por uma força-tarefa turco-saudita que investiga o caso do proeminente crítico do governo, que desapareceu no dia 2 de outubro após entrar no consulado para obter documentos.

Após negar a morte de Khashoggi, Riad, sob pressão internacional, passou a dar diferentes versões para o crime. Na semana passada, a informação era de que o jornalista havia sido morto por "agentes desonestos" depois que uma discussão acalorada se transformou em briga. Mais tarde, o reino alegou que foi uma operação conduzida por agentes de inteligência não autorizada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. As explicações vão contra a das autoridades turcas, segundo as quais Khashoggi foi drogado, morto e desmembrado pouco depois de entrar no consulado.

Também nesta quinta-feira o príncipe presidiu a primeira reunião de um comitê que vai reestruturar o comando da agência geral de inteligência, informou a agência de notícias do governo, SPA.