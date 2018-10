Pacote suspeito é encontrado em produtora de Robert De Niro em Nova Iorque

Um novo pacote suspeito foi encontrado nesta quinta-feira (25), no sétimo andar de um prédio em Nova Iorque onde a produtora Tribeca Productions, do ator Robert De Niro, está sediada. Duas fontes policiais disseram à CNN que o pacote endereçado a Robert De Niro tinha seis selos de bandeiras americanas, dispostos em duas linhas. Não havia nenhum carimbo visível na frente do pacote, semelhante a alguns dos outros pacotes.

No posto dos correios no Estado de Delaware, outro objeto endereçado ao ex-presidente Joe Biden também foi achado.