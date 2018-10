Trump sugere cortar ajuda a Guatemala, Honduras e El Salvador

A ajuda financeira do governo dos Estados Unidos a Guatemala, Honduras e El Salvador será cortada, afirmou ontem o presidente Donald Trump. O motivo é que esses países não conseguiram impedir que as pessoas entrassem ilegalmente nos EUA. Diante disso, "começaremos a cortar ou a reduzir substancialmente a enorme ajuda externa dada rotineiramente a eles".

O anúncio de Trump foi feito em sua conta no Twitter. "Parece que a polícia e as forças armadas mexicanas são incapazes de impedir a caravana de ir para a fronteira Sul dos Estados Unidos. Criminosos e desconhecidos do Oriente Médio estão misturados. Eu tenho alertado a Patrulha de Fronteiras e os militares de que se trata de uma emergência nacional. Devemos mudar as leis!", escreveu.