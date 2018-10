Descarrilamento de trem deixa 18 mortos em Taiwan

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 171 ficaram feridas ontem quando um dos mais novos e rápidos trens de Taiwan descarrilou numa curva em meio a um trajeto popular no país.

O trem expresso Puyuma carregava 366 passageiros de um subúrbio de Taipei para a cidade de Taitung, na costa Sudeste de Taiwan, quando descarrilou por volta das 16h50min (5h50min em Brasília). As informações foram dadas em um comunicado oficial pelo governo do país.

Horas depois, um dos oito carros do trem foi encontrado capotado, com toda a lateral destruída. Alguns passageiros morreram esmagados imediatamente após o choque, disse o porta-voz do ministério de Defesa Nacional, Chen Chung-chi.

Não há informações sobre a quantidade de pessoas que ainda podem estar presas no trem, segundo fontes que falaram sob condição de anonimato. A causa do acidente está sendo investigada.