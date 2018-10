O vice-premiê da Itália, Matteo Salvini, afirmou que as autoridades da União Europeia terão de aceitar a proposta orçamentária do país. Ele se referiu ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. "O orçamento italiano foi aprovado. Goste ele ou não, e beba um pouco de café", ironizou, segundo a agência Ansa. Salvini respondeu a uma declaração de Juncker de que os parceiros da zona do euro devem ficar irritados, caso a Itália eleve o déficit a 2,4% do PIB no próximo ano fiscal.