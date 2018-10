Pompeo e rei saudita discutem sobre jornalista

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, se reuniu ontem com o rei Salman, da Arábia Saudita, para falar sobre o jornalista saudita Jamal Khashoggi, que desapareceu há cerca de duas semanas durante visita ao consulado saudita em Istambul. Autoridades turcas temem que Khashoggi tenha sido assassinado no consulado. Dirigentes sauditas refutam as alegações, mas há relatos, na mídia norte-americana, sugerindo que o reino poderá admitir a morte do jornalista no local.