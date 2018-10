Secretário dos EUA se encontrará com rei saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que vai enviar o secretário de Estado, Mike Pompeo, para uma reunião com o rei da Arábia Saudita a respeito do desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. Em seu Twitter, Trump escreveu também que conversou com o rei saudita, Salman bin Abdul-Aziz al-Saud, e que ele disse que "ignorava" o paradeiro de Khashoggi. O jornalista era crítico das políticas de seu país e, segundo a polícia turca, pode ter sido morto dentro do consulado saudita em Istambul quando tentava tirar documentos.

Após a conversa, Trump levantou a hipótese de que Khashoggi possa ter sido assassinado por "matadores", sugerindo que essa pode ter sido a explicação oferecida pelo rei. As buscas no consulado, que seriam feitas por uma equipe conjunta da Turquia com a Arábia Saudita, estavam previstas para a tarde de ontem, afirmou à Reuters uma fonte diplomática turca.

A agência de notícias afirma ainda que o rei Salman ordenou que seja aberta uma investigação interna. Crítico da monarquia do Golfo Pérsico e colaborador do jornal Washington Post, Khashoggi não é visto desde que entrou na representação diplomática, no dia 2 de outubro, para obter documentos para seu casamento. O regime saudita afirma que o jornalista deixou o prédio, mas não ofereceu provas.

O caso provocou indignação internacional, com Trump ameaçando com uma "punição severa" caso se comprove que Khashoggi foi morto dentro do consulado e aliados europeus pedindo uma "investigação confiável".