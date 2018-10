Trump diz que Putin 'provavelmente' está envolvido em assassinatos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "provavelmente" está envolvido em assassinatos e envenenamentos. "Mas eu conto com eles", acrescentou, sem detalhar em que áreas ou situações. O Reino Unido acusa Moscou de orquestrar o ataque com uma substância neurotóxica ao ex-espião russo Sergei Skripal na Inglaterra.

Em entrevista ao programa "60 Minutes", da emissora CBS, o republicano foi questionado sobre se Moscou de fato interferiu nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016. "Eles interferiram, mas acho que a China interferiu também", respondeu.

"Você realmente acha que eu chamaria a Rússia para me ajudar com uma eleição? Eles não conseguiriam me ajudar em nada. Chamar a Rússia... É tão ridículo", desdenhou Trump em determinado trecho do programa, que foi ao ar no domingo.