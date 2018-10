Trump volta a defender separação de famílias de imigrantes ilegais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu, no sábado, a controversa política de separar famílias pegas na fronteira tentando ingressar ilegalmente no país, ao afirmar que o temor de ser separado dos filhos pode deter alguns imigrantes. Em coletiva com jornalistas na Casa Branca, Trump alertou que adultos estão usando crianças para atravessar a fronteira dos EUA com o México.

"Se eles sentirem que haverá separação, eles não vêm", afirmou. As crianças separadas dos pais pela política de "tolerância zero" de Trump, frequentemente, passam dias em instalações do governo - que são preparadas apenas para rápidas estadias - enquanto o Departamento de Segurança Nacional tenta encontrar os pais e reunir as famílias, de acordo com relatório divulgado neste mês pelo escritório do inspetor-geral do Departamento de Segurança Nacional.

Como, legalmente, crianças não podem ser mantidas em custódia criminal, mais de 2 mil delas foram separadas de suas famílias na fronteira entre maio e junho. A situação despertou uma onda de críticas de democratas e republicanos, o que levou Trump a mudar de ideia no final de junho.