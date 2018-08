Incêndio na Califórnia já é o maior da história do estado norte-americano

Folhapress

A Califórnia enfrentou ontem o maior incêndio de sua história, que atingiu uma área no Norte do estado equivalente à cidade do Rio de Janeiro. A expectativa é que o fogo continue na região até o final de agosto. O recorde aconteceu porque dois grandes incêndios florestais nas regiões River e Ranch se juntaram em um só - o que as autoridades chamaram de Mendocino Complex, pela proximidade da Floresta Nacional de Mendocino (cerca de 200 quilômetros ao Norte de São Francisco).

O fogo já consumiu uma área superior a 1.150 quilômetros quadrados, mas apenas 30% dele está contido, de acordo com o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia (Calfire). O incêndio de maiores proporções anteriormente a este havia sido registrado em 2017. Chamado de Thomas, destruiu 1.140 km2.

"Um sistema de alta pressão trouxe um clima mais quente, seco, e fortes ventos à região", informou o Calfire em boletim. Enquanto o incêndio em River está 58% controlado, apenas 21% o de Ranch foi contido, e o fogo segue se expandindo tanto ao Norte quanto ao Sul, superando barreiras naturais e artificiais.

Cerca de 3,9 mil bombeiros combatem as chamas com apoio de helicópteros e aviões, incluindo dois DC-10 e um 747 que lançam água. O principal objetivo é proteger as comunidades da região - ao menos 9,3 mil prédios estão sob risco, 75 residências foram destruídas, e a maior parte da população já foi retirada do local. Apesar da área devastada, o Mendocino Complex não é o incêndio mais mortal em atividade na Califórnia atualmente. O Carr, que atinge uma região próxima à capital, Sacramento, consumiu 660 km2 e já deixou sete mortos, além de ter destruído 1,6 mil prédios. Ele é o sexto incêndio mais destrutivo da história da Califórnia e está 45% controlado.

Em todo o estado, 14 mil bombeiros combatem 16 focos de incêndio, que, no total, já consumiram 2.370 km2, e o temor é que a situação piore durante a temporada de incêndios, que termina em dezembro. A previsão para esta semana na Califórnia é que as temperaturas continuem altas e a umidade, baixa, o que pode contribuir para aumentar ainda mais as chamas.