Ministro garante manutenção de bolsas da Capes

Agência Brasil

O ministro da Educação, Rossieli Soares, reafirmou, ontem, que as bolsas de estudos de pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) serão mantidas em 2019. Ele disse que está discutindo com o Ministério do Planejamento a garantia dos recursos necessários não apenas para a autarquia, mas para "todas as áreas da educação".

"Vou sempre brigar por mais recursos na educação", disse o ministro, ao participar de debate no 2º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, organizado pela Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca). "As bolsas da Capes, até como dito pelo próprio presidente Michel Temer, estão mantidas. Não haverá nenhuma descontinuidade nesse sentido."

O orçamento do Ministério da Educação (MEC) para 2019 entrou em foco quando o presidente do Conselho Superior da Capes, Abílio Baeta Neves, enviou carta a Soares na qual dizia que tinha sido repassado à instituição um teto limitando o orçamento para 2019, que resultaria em um corte significativo, na comparação com os recursos deste ano, e na fixação de patamar inferior ao estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). "Caso seja mantido esse teto, os impactos serão graves para os programas de fomento da agência." Neste ano, o valor destinado ao MEC é R$ 23,6 bilhões. Para 2019, a previsão era de R$ 20,8

bilhões - um corte de 12%, que foi repassado proporcionalmente à Capes.

A carta da Capes dizia que o teto fixado poderia ter como consequência a suspensão das bolsas de 93 mil pesquisadores e de alunos de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado) a partir de agosto do próximo ano. O Conselho da Capes também previu o corte do pagamento para mais 105 mil bolsistas que pesquisam e trabalham com Educação Básica. A carta circulou nas redes sociais e em serviços de mensagens instantâneas, e provocou mobilização nas comunidades científica, tecnológica e acadêmica.