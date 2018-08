Juan Manuel Santos dispensa com sarcasmo acusações de Maduro sobre atentado

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, afirmou nesta segunda-feira (6) em sua conta no Twitter que estava ocupado no último sábado com "coisas mais importantes" do que atentar contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que o acusa de envolvimento no que Caracas tem chamado de tentativa de assassinato contra o líder chavista.

"Ao presidente Nicolás Maduro: não se preocupe. No sábado, estava em coisas mais importantes, batizando minha neta Celeste", escreveu o colombiano.

Há dois dias, drones carregados com explosivos atacaram as redondezas do local em que Maduro discursava. O evento era um ato oficial com as forças armadas e ocorria no centro da capital venezuelana. Duas pessoas foram presas e sete militares ficaram feridos.

Um grupo até então desconhecido, autodenominado "Soldados de Flanela", publicou no Twitter uma mensagem assumindo a responsabilidade pelo suposto ataque. O plano, segundo a organização, era descarregar explosivos C4 contra o palco em que estava o presidente venezuelano, mas, disseram, os drones foram abatidos por soldados.

Na mesma plataforma virtual, o perfil oficial de Maduro replicou diversas mensagens apoiando a tese de participação de Santos no ato, inclusive algumas do presidente da Bolívia, Evo Morales. No dia do ocorrido, já havia verbalizado a acusação contra a Colômbia e contra a "ultradireita", que é como se refere à oposição nativa.