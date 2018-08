Sanções contra o Irã são retomadas

Folhapress

Após sair do acordo nuclear do Irã em maio, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, detalhou ontem as sanções que serão reimpostas ao país. A partir de hoje, serão vetadas transações comerciais com o Irã envolvendo dólar norte-americano e rial (moeda iraniana), ouro e outros materiais preciosos - como aço e alumínio - e com o setor automotivo. A segunda etapa de sanções ocorrerá em 5 novembro, quando serão vetadas transações relacionadas ao petróleo e aos setores de energia, à navegação e à construção naval.

Trump afirmou que o Irã "ameaça os Estados Unidos e seus aliados, mina o sistema financeiro internacional e apoia o terrorismo e militantes armados em todo o mundo". O acordo nuclear foi firmado em 2015 entre Irã, EUA, França, Alemanha, Reino Unido, China e Rússia, e impôs limites ao programa nuclear. Em contrapartida, sanções econômicas foram aliviadas, rompendo o isolamento do país islâmico.