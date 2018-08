Incêndios deixam mais de 20 feridos

Folhapress

Os incêndios que atingem há quatro dias a região do Algarve, no Sul de Portugal, deixaram 24 pessoas feridas ontem. Desde o início dos focos, na última sexta-feira, 44 pessoas foram atendidas pelos serviços médicos, a maior parte com intoxicação pela fumaça ou com queimaduras leves. Uma mulher de 72 anos está em estado grave e foi transferida para Lisboa.

Cerca de 1,1 mil bombeiros foram enviados à região para ajudar no combate ao fogo, que ameaça a vila de Monchique (160 quilômetros ao Sul de Lisboa), mas a fumaça tem dificultado o trabalho. Eles contam com o auxílio de helicópteros, aviões - incluindo dois da Espanha - e mais de 300 veículos para tentar conter as chamas.

A previsão é que as temperaturas caiam e fiquem abaixo dos 30 graus na região do Algarve. Durante o fim de semana, o país viveu uma onda de calor, com os termômetros chegando a 44 graus em Lisboa, recorde dos últimos 37 anos, e a 46,8 graus em Alvega, no Centro.