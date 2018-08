Há 60% de chances de Brexit sem acordo, diz secretário

Agênia Estado

O secretário de Comércio Internacional do Reino Unido, Liam Fox, reconheceu que é provável que o país não chegue a um acordo de "divórcio" com a União Europeia (UE) - o chamado Brexit - antes de abandonar o bloco, em março de 2019. "A intransigência dos funcionários da União Europeia está nos empurrando a um não acordo", disse Fox ao jornal Sunday Times, acrescentando que as probabilidades de que Londres chegue a março sem acordo com Bruxelas são de 60%.

As negociações estacionaram e o governo britânico está pressionando as 27 nações da UE para que sejam feitas concessões. Londres alega prejuízo econômico de um Brexit sem acordo, que imponha tarifas e outras barreiras ao comércio entre o país e o bloco.

A União Europeia diz que o Reino Unido não fez propostas realistas. O governo conservador da primeira-ministra Theresa May está dividido sobre como será a relação econômica de Londres e Bruxelas.