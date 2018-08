Sobe para 13 o número de casos confirmados de ebola no Congo

O Ministério da Saúde do Congo informou que o número de casos confirmados em um novo surto do vírus Ebola subiu para 13, incluindo três mortes.

A Organização Mundial da Saúde alertou que este novo surto do vírus mortal na província de Kivu do Norte representa um desafio especial, já que a região é uma "zona de guerra" com vários grupos armados ativos.

A cidade vizinha de Beni e as fronteiras bastante movimentadas com Uganda e Ruanda também complicam os esforços para conter a doença, que se espalha através do contato com os fluidos corporais dos infectados, incluindo os mortos.

O Congo anunciou o último surto na quarta-feira, com quatro casos confirmados, uma semana após declarar o fim de um surto anterior no noroeste, com 33 mortes. Não está claro se o novo surto está relacionado. Fonte: Associated Press.