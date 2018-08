República Democrática do Congo registra novo surto de ebola

Agência Brasil

O governo da República Democrática do Congo informou que resultados preliminares de exames laboratoriais indicam um novo surto de ebola no país, desta vez, na província Kivu do Norte, localizada ao leste do país. De acordo com o Ministério da Saúde local, pelo menos 26 casos de febre hemorrágica já foram notificados, além de 20 mortes.

Ainda segundo a pasta, quatro de seis amostras testaram positivo para ebola. Novos testes estão em andamento. Há pouco mais de uma semana, a Organização Mundial da Saúde (OMS) havia decretado o fim do surto de ebola na província de Equateur, também no Congo, a cerca de 2.500 quilômetros de distância de Kivu do Norte.

"O ebola é uma ameaça constante na República Democrática do Congo", avaliou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por meio de comunicado. "O que aumenta nossa confiança na capacidade de resposta do país é a transparência que voltaram a exibir. Trabalhando em estreita colaboração com o Ministério da Saúde e parceiros, vamos lutar contra este surto como fizemos com o último".

A província de Kivu do Norte concentra mais de 1 milhão de refugiados e faz fronteira com Ruanda e com Uganda. O local registra grande movimento de pessoas em razão de atividades comerciais. A OMS já alertou autoridades de países vizinhos para que se mantenham alertas e preparadas caso seja necessário agir contra o ebola.