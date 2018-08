Ataque contra mesquita xiita no Afeganistão deixa ao menos 25 mortos

Um ataque suicida deixou 25 mortos e 23 feridos na cidade de Gardez, capital da Província de Paktia, no leste do Afeganistão nesta sexta-feira (3). De acordo com o porta-voz do governador local, Abdullah Asrat, um homem se explodiu dentro de uma mesquita xiita.

Ele havia entrado no local por uma porta lateral. A mesquita estava cheia de fiéis que compareciam às orações de sexta-feira, dia do Sabbath muçulmano. Nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas uma facção afiliada ao Estado Islâmico no Afeganistão atacou fiéis xiitas no passado e alertou à população minoritária que suas casas seriam alvos.