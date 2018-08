Juiz pede autorização para buscas em imóveis de Cristina Kirchner

Agência Brasil

A Justiça Federal da Argentina pediu autorização ao Senado para expedir mandados de buscas em três residências e no gabinete da senadora Cristina Fernandez Kirchner, ex-presidente da República (2007-1015). Ela é investigada como integrante de uma rede de subornos de empresários aos funcionários de seu governo e foi chamada a prestar depoimento à Justiça.

O juiz federal Claudio Bonadio foi o autor do pedido ao Senado. A imprensa argentina noticia que houve uma complexa rede de pagamentos de propina durante a gestão de Kirchner levando a um amplo esquema de corrupção no país. Porém, o processo corre em segredo de justiça.

Como é senadora, Kirchner tem imunidade parlamentar, mas foi chamada por Bonadio para prestar depoimento no próximo dia 13. Nos últimos dois dias, mais de uma dúzia de pessoas, entre empresários e ex-funcionários dos governos de Nestor Kirchner (2003-2007) e Cristina foram presos sob a acusação de integrar uma "conspiração" com várias empresas que se beneficiaram do complexo esquema de propina.