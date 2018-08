Argentina investiga ação de organizações criminosas do Brasil no país

Agência Brasil

A polícia da Argentina desmantelou um grupo de criminosos que tentou invadir a Unidade Penal 2 de Oberá, na província de Misiones, próxima da fronteira da Argentina com o Brasil e Paraguai.Paralelamente, o serviço de segurança da Argentina investiga se as organizações criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho estariam se infiltrando em várias regiões do país. Esses grupos inclusive estariam agindo para resgatar presos detidos em presídios e no tráfico de drogas.

Em conversa na quarta-feira (1), a ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, agradeceu ao ministro da Defesa, Raul Jungmann, a agilidade no envio de informações da Polícia Federal sobre a identidade, ficha corrida, periculosidade e condenações referentes aos brasileiros.

Para Jungmann, essa foi a demonstração de que o acordo para troca de informações e ações com a Argentina, assinado nesta semana, gera resultados.