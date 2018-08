China se diz confiante sobre atingir metas de crescimento

O Ministério do Comércio da China afirmou em comunicado que está "preparado para retaliar", caso os Estados Unidos levem adiante a ameaça de impor tarifas de 25% sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses. Além disso, Pequim reafirmou sua confiança para atingir as metas de crescimento econômico.

A pasta afirma que o propósito dos EUA é restringir o "desenvolvimento pacífico" da China. Além disso, apontou que há mensagens conflitantes vindas de Washington, sobre dialogar ou não sobre o tema. "A estratégia não funcionará mesmo", advertiu. O Ministério do Comércio diz que busca garantir crescimento "de alta qualidade" para o país.