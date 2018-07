Parlamento da França rejeita moções contra Macron por escândalo de guarda-costas

A Assembleia Nacional da França, a câmara baixa do Parlamento do país, rejeitou nesta terça-feira duas moções de censura contra o governo do presidente Emmanuel Macron protocoladas na esteira do escândalo desencadeado pela divulgação de um vídeo em que o ex-assessor de segurança do Palácio do Eliseu Alexandre Benalla aparece trajando acessórios de uso exclusivo da polícia e espancando um manifestante em protestos pelo dia de 1º de Maio.

À época, a Presidência e a chefia da polícia tomaram conhecimento das ilegalidades do jovem guarda-costas, mas aplicaram apenas punições leves a Benalla e decidiram acobertar o caso, redescoberto recentemente pelo jornal Le Monde.

Hoje, Macron foi alvo de propostas de moção de censura de parlamentares tanto da direita quanto da esquerda, mas a ampla maioria mantida pelo seu partido centrista A República Em Marcha (LREM, na sigla em francês) derrubou ambas com facilidade, com diferenças de mais de 100 votos, informa a Assembleia Nacional em sua conta no Twitter.