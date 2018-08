Votação sobre o aborto leva religiosos às ruas da Argentina

Prevista para 8 de agosto, a votação decisiva no Senado argentino sobre a legalização do aborto deve levar milhares de católicos e evangélicos às ruas. Grupos religiosos deram início, nesta semana, a uma maratona de manifestações pelo país contra a iniciativa aprovada em junho na Câmara, por 129 votos contra 125.

Na segunda-feira, ONGs e movimentos religiosos se reuniram em frente à residência presidencial de Olivos, em Buenos Aires, para pedir ao presidente Mauricio Macri que, caso o Senado dê sinal verde à proposta, ela seja vetada.

Em recente comunicado oficial, a Conferência Episcopal Argentina (CEA) defendeu a realização de marchas contra o projeto. "Como dissemos em outras oportunidades, apoiamos e promovemos as manifestações de todos os que queiram se expressar publicamente como cidadãos responsáveis a favor do respeito à vida", disse a CEA, que reúne mais de 100 bispos.

Em um clima de crescente tensão, o governo reforçou a segurança na residência presidencial. Tanto Macri como funcionários de peso de seu governo, entre eles o chefe de gabinete Marcos Peña, já anteciparam que o chefe de Estado não vetará uma eventual legalização do aborto. O presidente não confirmou sua posição, ao contrário da maioria de seus ministros e colaboradores, e decidiu não interferir na decisão do Congresso.

O governo, como o país, está dividido. Importantes membros do Executivo e aliados de Macri, entre eles a vice-presidente Gabriela Michetti, são contra o aborto legal. O conflito com a Igreja se aprofundou e, segundo o jornalista Sergio Rubin, que há várias décadas cobre o mundo eclesiástico no jornal Clarín, uma eventual aprovação da legalização do aborto "não será positiva" para o relacionamento entre o presidente e o Papa Francisco. "Está claro que o Papa não está feliz com essa situação, mas deixou as ações na Argentina nas mãos da CEA. Se o aborto for legalizado em seu próprio país, isso claramente vai lhe criar problemas dentro do Vaticano."