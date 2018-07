Trump ameaça paralisar governo 

Trump defende que o país adote um sistema de imigração "baseado no mérito" e se livre do sistema de "loteria". Ele também defendeu a prática de separar as famílias. "Há consequências quando as pessoas cruzam nossa fronteira ilegalmente, tenham filhos ou não", afirmou, argumentando que muitos estão apenas usando crianças para seus próprios fins.

Editor do New York Times pediu a Trump para rever postura com a imprensa

Durante uma reunião privada na Casa Branca em 20 de julho, o editor-chefe do New York Times "implorou" ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reconsiderar seus amplos ataques a jornalistas, chamando a retórica anti-imprensa do presidente de "não apenas hostil, mas cada vez mais perigosa".

Em um comunicado, A. G. Sulzberger revelou que decidiu falar publicamente sobre a reunião após Trump fazer comentários em sua conta no Twitter. Os assessores de Trump teriam pedido que o encontro não fosse tornado público.

"Foi uma reunião muito boa e interessante na Casa Branca com A. G. Sulzberger, editor do New York Times. Passou muito tempo falando sobre a grande quantidade de notícias falsas sendo divulgadas pela mídia e como as 'fake news' se transformaram em "inimigo do povo. Triste!", escreveu Trump.

Horas depois desse comentário, o presidente retomou seu ataque contra a mídia em uma série de tweets que incluíam uma promessa de não deixar o país "ser vendido por inimigos anti-Trump na imprensa que está morrendo".

Sulzberger, que sucedeu seu pai como editor do NY Times no dia 1 de janeiro, disse que seu principal objetivo ao aceitar a reunião era "levantar preocupações sobre a profunda retórica anti-imprensa do presidente". "Disse diretamente a ele que achava que sua linguagem não era apenas ofensiva, mas cada vez mais perigosa", afirmou.