Casa Branca diz que Trump está aberto a convite de Putin para visitar Moscou

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está aberto a um convite do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para visitar Moscou, disse a Casa Branca nesta sexta-feira, dias depois que o americano convidou o líder russo para visitar Washington, enfrentando críticas de democratas e republicanos.

Após retornar de uma cúpula com Putin em Helsinque na semana passada, Trump provocou repreensões generalizadas por parecer estar ao lado do líder russo na questão sobre a investigação da suposta interferência do Kremlin na eleição presidencial americana de 2016. A atitude de Trump surpreendeu congressistas republicanos e importantes funcionários do governo, que disseram que ainda não haviam sido informados sobre o que Trump e Putin conversaram na cúpula. Líderes republicanos no Congresso disseram que Putin não seria bem-vindo no Capitólio.

Na quarta-feira, a Casa Branca afirmou que Trump não realizará outra reunião bilateral oficial com Putin até 2019, citando a investigação sobre a interferência russa. Também nesta sexta-feira, o secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, disse a repórteres que estava "considerando" uma reunião com seu colega russo.

Em 2009, o ex-presidente dos EUA Barack Obama viajou para Moscou, quando Dmitry Medvedev era presidente, e para São Petersburgo em 2013, para uma cúpula do G-20. Fonte: Dow Jones Newswires.