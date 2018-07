Coreia do Norte ainda produz combustível para bomba nuclear, dizem EUA

Folhapress

A Coreia do Norte continua produzindo combustível para bombas nucleares apesar de sua promessa de se desnuclearizar, disse o secretário de Estado americano, Mike Pompeo. Pompeo se negou a responder quando questionado em audiência em comitê no Senado se a Coreia do Norte continua buscando mísseis balísticos lançados de submarinos ou se seu programa nuclear está avançando no geral.

Ele disse que ficaria feliz em responder à segunda pergunta de forma confidencial se necessário, mas sugeriu que afirmações públicas sobre a questão não ajudariam "uma complexa negociação com um adversário difícil".

Pompeo defendeu o que denominou de progresso em conversas com a Coreia do Norte a partir de uma cúpula sem precedentes em 12 de junho entre o presidente Donald Trump e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Ele disse que os EUA estão envolvidos em "diplomacia paciente" para persuadir a Coreia do Norte a abandonar suas armas nucleares, mas que não vai deixar o processo "se arrastar sem fim".

Antes do depoimento no Senado dos EUA, Pompeo divulgou comunicado em que os EUA reiteraram seu repúdio à anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia.

No começo de 2014, tropas russas se apoderaram da Crimeia. Foi convocado um referendo e em 18 de março do mesmo ano a Rússia a anexou formalmente ao seu território. A Ucrânia e grande parte da comunidade internacional condenaram a medida como uma violação do direito internacional.

Pompeo pediu à Rússia que "ponha fim à sua ocupação da Crimeia" e disse que Moscou tentou "minar um princípio internacional fundamental" compartilhado pelos Estados democráticos, de que nenhum país pode alterar as fronteiras de outro à força.