Ataque a faca em ônibus na Alemanha deixa 14 feridos

Folhapress

Um homem armado com uma faca atacou um ônibus próximo da cidade de Lübeck, no norte da Alemanha, nesta sexta-feira (20), deixando mais de uma dezena de feridos. Segundo informações da imprensa local, duas pessoas ficaram em estado grave e outras 12 tiveram ferimentos leves, mas não há confirmação oficial sobre o número.

O suspeito de ser o autor do ataque já foi preso, de acordo com publicações locais. O porta-voz da polícia, Dierk Duerbook, disse ao jornal alemão Bild apenas que ninguém morreu na ação, mas não deu mais detalhes do caso e não revelou nem o nome das vítimas e nem o do agressor.

Não há informação de quantas pessoas estavam dentro do ônibus no momento do ataque. A polícia isolou uma área ao redor de uma parada por onde o ônibus passou. O destino do ônibus era a região de Travemünde, também em Lübeck.