De olho em brasileiros, universidade portuguesa oferece estadia

Folhapress

Eles ainda são adolescentes, mas já têm tratamento vip em Portugal: recepção especial no aeroporto, workshops exclusivos, alimentação e hospedagem grátis, além de um intenso programa de atividades esportivas e culturais. É com essa combinação de lazer e estudos que a Universidade do Algarve, no Litoral Sul do país, tenta fisgar potenciais estudantes brasileiros, cada vez mais cobiçados pelas instituições lusitanas.

Desde 2014, as universidades portuguesas podem cobrar preços mais altos para os alunos estrangeiros. Com uma população envelhecida e muitas vagas ociosas nas universidades, os portugueses voltaram suas atenções para jovens do maior país lusófono do mundo.

Atualmente, 34 instituições de Portugal aceitam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Uma das primeiras universidades a adotá-lo, a do Algarve, investe agora em uma imersão dos candidatos no ambiente universitário internacional. Foram oferecidas 40 vagas para brasileiros fazerem gratuitamente um minicurso de uma semana na instituição. A universidade também bancou as despesas com hospedagem (em alojamentos universitários) e alimentação.

Pesquisa realizada pelo Datafolha em maio indica que 62% dos jovens brasileiros entre 16 e 24 anos gostaria de mudar de país, se pudesse. Portugal aparece como a segunda alternativa, atrás apenas dos EUA. Entre os participantes, o desejo de deixar o Brasil é frequentemente relatado por motivos que vão desde mais oportunidades profissionais até a segurança.

A quantidade de estudantes internacionais como um todo, e de brasileiros em especial, disparou em Portugal na última década. Os brasileiros lideram o ranking, com mais de 12 mil alunos no país.