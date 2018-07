Brasil passará comando da CPLP a Cabo Verde

Agência Brasil

O presidente Michel Temer participará, na próxima semana, da 12ª Conferência de chefes de Estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), ocasião em que o Brasil passará o mandato de turno a Cabo Verde.

A conferência será terça e quarta-feira (17 e 18) próximas na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e será precedido, na segunda-feira (16), pela 23ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, com a presença do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. A informação foi confirmada, em comunicado, pelo Itamaraty. A presidência do Brasil na CPLP começou em 1º de novembro de 2016, com o tema "A CPLP e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável". Desde então, foram realizadas 13 reuniões ministeriais da CPLP no Brasil, além de diversos encontros de técnicos e autoridades da comunidade nas áreas de saúde, educação, cultura, governo digital e meio ambiente, entre outras. Criada em 1996, a CPLP tem três objetivos principais: a promoção e divulgação da língua portuguesa, a promoção e coordenação político-diplomática entre os países-membros e a cooperação para o desenvolvimento entre os integrantes. Além dos países-membros, há países associados que não têm o português como língua principal, mas têm assento no fórum para discutir os projetos de desenvolvimento e cooperação. Atualmente, são 11 os países associados; Mauricio, Senegal, Geórgia, Japão, Namíbia, Turquia, Eslováquia, Hungria, República Tcheca e Uruguai. E está prevista a aprovação de mais nove associados.