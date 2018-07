May ignorou conselho sobre Brexit e pode enterrar acordo com EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, "ignorou" os conselhos dele ao optar por um processo mais suave para o Brexit. Ele afirmou ainda que se os britânicos tentarem manter laços estreitos com a UE, como proposto pelo Livro Branco hoje pela manhã, se torna improvável um acordo comercial com Washington.

"Se eles fizerem um acordo como esse (da UE), estaríamos negociando com a União Europeia em vez de lidar com o Reino Unido, então isso provavelmente acabará com o acordo (proposto por May). Temos dificuldades suficientes com a União Europeia", afirmou Trump ao tabloide The Sun, um dos veículos que mais ferozmente apoiou a saída britânica da União Europeia. "Em vez de me ouvir, May foi para o lado oposto e os resultados foram muito infelizes."

No banquete que ofereceu a Trump, após a entrevista dele ao tabloide, May disse que o Brexit "é uma oportunidade para a criação de um acordo de livre comércio entre as duas nações".

No entanto, o presidente americano não poupou críticas aos mais diversos alvos.

Ele acusou os líderes europeus de destruírem "sua cultura e sua identidade" ao permitir a entrada de imigrantes no continente.

Trump disse também que o prefeito de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, é o principal culpado pelo "aumento de crimes" na capital.

Ao comentar o trabalho do ex-secretário de Relações Exteriores Boris Johnson, que pediu demissão na semana passada, Trump disse que ele tem potencial para "ser um grande primeiro-ministro".