Governo dos EUA devolve 57 crianças aos pais

Dois dias depois de esgotado o prazo para a reunificação de todas as crianças imigrantes com menos de cinco anos aos seus pais, o governo dos EUA informou, nesta quinta-feira, que conseguiu reunir 57 delas, de um total de 103. Em duas semanas, ele ainda terá de reunir outros 2 mil menores separados dos pais ao atravessarem ilegalmente a fronteira com o México. O prazo expira em 26 de julho.

Segundo o governo, as outras 46 crianças não puderam ser reunidas por motivos diversos, como a deportação dos pais para o país de origem, prisão ou antecedentes, ou suspeitas criminais.