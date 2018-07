Trump pressiona Otan a dobrar meta de gastos com defesa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou aliados ontem, na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a dobrar a meta por país de gastos com defesa dos atuais 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2024 para 4%.

A decisão do norte-americano de dizer a líderes da Otan, em uma reunião, que a meta para 2024 era baixa demais, confirmada por uma autoridade da Casa Branca, veio após meses de ataques contra aliados na organização por não alcançar o objetivo de 2% do PIB.

Em entrevista a repórteres após as discussões entre líderes da Otan, o presidente da Bulgária, Rumen Radev, descreveu uma reunião tensa. "Trump levantou a questão não só de alcançar 2% (do PIB) hoje, mas uma nova meta, de 4%", revelou. "Todos ficaram se perguntando quão a sério Trump está levando a sugestão de 4%."

Também ontem, apesar das críticas de Trump, os líderes da Otan consentiram sobre a declaração da cúpula, que reforçou o compromisso de que os 29 membros sigam se esforçando rumo à meta de 2% do PIB em gastos com defesa até 2024 e deu as boas-vindas ao progresso feito até o momento em elevar esse tipo de despesa.