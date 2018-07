Marinha conclui resgate em caverna

Depois de 18 dias, todos os 12 garotos, com idades entre 11 e 16 anos, e seu técnico de futebol, de 25 anos, foram resgatados de uma caverna inundada, na província de Chiang Rai, no Norte da Tailândia. Ontem, no terceiro dia de retirada, mergulhadores trouxeram do interior da caverna quatro meninos e o treinador do Moo Pa (Javalis Selvagens). Os demais foram retirados nos dois dias anteriores.

Apesar das chuvas na região, a condição da caverna não mudou ontem. Ao menos 19 Seals, mergulhadores de elite da Marinha tailandesa, participam da operação de resgate, que começou às 10h08min locais (0h08min de Brasília). Os meninos estavam presos a cerca de quatro quilômetros da entrada da caverna e a 800 metros de profundidade. O resgate foi feito por passagens escuras e apertadas, cheias de água barrenta e correntes fortes, e também sem muito oxigênio.

O primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan-o-chau, revelou ontem que os meninos receberam remédio para controlar a ansiedade para ajudar na travessia de volta. Ele negou boatos de que as crianças estariam sendo anestesiadas para fazer o trajeto.

Os oito primeiros resgatados estavam com "bom ânimo" e possuem um sistema imunológico forte, de acordo com uma fonte médica. Ainda assim, os médicos mostram cautela sobre o estado de saúde dos garotos, devido ao risco de infecções, uma vez que dois apresentaram sinais de pneumonia. Por isso, os meninos devem ficar em isolamento no hospital durante sete dias e não poderão assistir à final da Copa do Mundo na Rússia, embora tenham sido convidados pela Fifa.

Até mesmo a possibilidade de assistir à decisão do Mundial pela televisão é incerta, porque os jovens ficaram muito tempo sem ser expostos à luz e estão utilizando óculos. Eles já conseguiram ver os pais através de vidros, mas não puderam ter contato físico com os familiares. Também estão se alimentando com comida diluída e um pouco de chocolate, porém ainda não foram autorizados a se alimentarem normalmente - segundo os médicos, as crianças querem comer alguns pratos típicos tailandeses.

O desaparecimento dos garotos, ocorrido em 23 de junho, e a difícil situação de resgate chamaram a atenção no mundo inteiro. As primeiras imagens do grupo foram divulgadas por dois mergulhadores britânicos, que os encontraram dez dias depois de sumirem no interior da caverna Tham Luan Nang Non. Na saída de um treino, os jovens entraram no local para se proteger da chuva, mas acabaram encurralados após uma inundação.