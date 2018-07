Brasileiros são presos acusados de atacar quartel

Três brasileiros foram presos no Peru, no sábado, acusados de terem participado de uma ousada ação criminosa na Bolívia, onde bandidos invadiram um quartel da Polícia Nacional e roubaram nove fuzis, cinco pistolas e munição. Junto com eles, foram detidos dois bolivianos e um peruano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Acre, os seis integram uma organização criminosa que planejava usar as armas bolivianas para assaltar um banco no Peru. O dinheiro seria usado para financiar outras atividades ilícitas, como o tráfico internacional de drogas.

A polícia peruana chegou aos criminosos em uma ação conjunta que reuniu os três países. Do Brasil, participaram a inteligência policial acreana e a Polícia Federal.