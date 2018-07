Mergulhadores de elite retiram mais quatro meninos de caverna

A operação de resgate dos oito meninos e seu treinador de futebol ainda presos no interior de uma caverna na província de Chiang Rai, no Norte da Tailândia, foi retomada ontem, quando mais quatro garotos foram retirados do local por mergulhadores de elite. Seguem na gruta quatro meninos e o treinador, de 25 anos. Outros quatro já haviam sido retirados no domingo.

A Marinha não deu detalhes sobre o estado de saúde dos jovens resgatados ontem. Segundo as autoridades, a operação será retomada hoje. Os 12 garotos e seu treinador ficaram presos na caverna alagadiça no dia 23 de junho, depois de ingressarem no local para se abrigar da chuva.

O perigoso resgate é feito por passagens escuras e apertadas, cheias de água barrenta e correntes fortes, e também sem muito oxigênio. Um ex-mergulhador de elite da Marinha tailandesa desmaiou fazendo o mergulho na sexta-feira e morreu.

O governador em exercício de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, disse ontem que as condições para o resgate eram tão boas quanto no dia anterior. "Vamos fazer a operação o mais rápido possível, porque temos medo da chuva", disse. As autoridades decidiram acelerar os esforços para retirar os meninos da caverna devido à preocupação com as chuvas. Apesar da tempestade durante a madrugada de ontem, o nível da água não subiu dentro da caverna, mas as autoridades continuam bombeando água para fora do local.

Os quatro meninos resgatados no domingo estão felizes e saudáveis, segundo o governo tailandês. "Hoje (ontem) de manhã, eles estavam com fome e queriam comer khao pad grapao", disse Osatanakorn, referindo-se a um prato tailandês de carne frita, chili e manjericão servido com arroz. Os garotos resgatados estão passando por exames no hospital e ainda não puderam ter contato físico com seus familiares, devido à preocupação com infecções.