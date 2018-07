Morre mulher contaminada com agente neurotóxico na Inglaterra

A Polícia britânica informou neste domingo (8), que a mulher exposta ao agente neurotóxico novichok no sul da Inglaterra morreu. A Polícia Metropolitana de Londres explicou que Dawn Sturgess, de 44 anos, morreu neste domingo em um hospital em Salisbury. Ela estava internada após ter sido encontrada desmaiada no dia 30 de junho ao lado de Charlie Rowley, de 45 anos, também contaminado.

As autoridades confirmaram que os dois foram expostos ao mesmo tipo de agente neurotóxico usado para tentar envenenar o ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha, Yulia, em Salisbury, em março. As suspeitas são de que eles foram expostos a algum item contaminado resultado do primeiro ataque, no qual o Reino Unido responsabiliza a Rússia. Moscou nega todas as acusações.