Ministro do Interior da Itália defende bloqueio para evitar chegada de navios com migrantes

O ministro do Interior da Itália disse que pretende impedir que navios da marinha estrangeira que participam de missões de resgate de migrantes europeus entrem em portos italianos. Matteo Salvini, que já fechou os portos italianos para ajudar grupos que resgatam migrantes, disse em um post no Facebook e Twitter, neste domingo (8), que ele levará a posição da Itália em uma próxima reunião de ministros do Interior da União Europeia que será realizada em Innsbruck, na Áustria.

A força de controle fronteiriço da UE (Frontex) realiza uma operação de busca e salvamento no Mediterrâneo, utilizando contribuições aéreas e marítimas de vários países. No sábado, o navio da marinha irlandesa Samuel Beckett chegou ao porto siciliano de Messina com 106 migrantes. Salvini quer bloquear futuras chegadas, forçando outros países europeus a aceitá-las. Ele escreveu: "Com nosso governo, a música mudou e vai mudar".