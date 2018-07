Pompeo busca detalhes de desnuclearização da Coreia do Norte

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, iniciou nesta sexta-feira a primeira visita dele a Pyongyang desde a cúpula entre os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O alto funcionário promete se inteirar dos detalhes da desnuclearização prometida pelo ditador.

Pompeo, que chegou na capital norte-coreana na sexta-feira, tem a importante tarefa de dissipar o crescente ceticismo em torno do compromisso de Kim a respeito do arsenal nuclear.

Kim Yong-chol, general e ex-diretor de inteligência do governo norte-coreano, e o ministro de Relações Exteriores, Ri Yong-ho, receberam Pompeo no aeroporto. Pouco depois, eles tiveram as primeiras conversas.

"Quanto mais você vem, mais confiança construímos entre mós", disse Kim a Pompeo, segundo um grupo de repórteres que viajavam com o secretário.

Ainda não estava claro se Pompeo iria se reunir diretamente com Kim Jong-un, como já fez outra vez.

A caminho de Pyongyang, Pompeo disse que ambos os lados se comprometeram na cúpula de Cingapura, em 12 de junho, em completar a desnuclearização da Coreia do Norte e transformar a relação bilateral entre os países.

"Nesta viagem, busco ter os detalhes de alguns destes compromissos e continuar com o ímpeto até a implementação do que os líderes prometeram entre eles e ao mundo. Espero que a Coreia do Norte esteja pronta para fazer o mesmo", disse Pompeo.