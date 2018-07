Negociador-chefe da UE alerta para grandes problemas com Brexit e tempo curto

O negociador-chefe da União Europeia (UE) para o Brexit (processo de saída do Reino Unido da UE), Michel Barnier, disse nesta sexta-feira (6) que grandes problemas ainda persistem em torno do acordo do Brexit e que existem mais perguntas do que respostas, destacando que o tempo está correndo e se esgotando.

Em discurso no Instituto Independente de Pesquisa Política da Irlanda (IIEA, na sigla em inglês), Barnier alertou que o tempo é curto. "Precisamos ter propostas viáveis e realistas. Aguardamos o Livro Branco do Reino Unido, que está chegando na próxima semana. Meu objetivo sempre foi encontrar um acordo com o Reino Unido, não contra o Reino Unido", disse Barnier, que reiterou a necessidade de manter o status quo da Irlanda para o comércio de mercadorias.

Sobre a integridade do mercado único, Barnier afirmou que "o mercado único é o nosso principal bem público econômico. Nós não vamos danificá-lo. Nós não vamos reverter o que conseguimos com o Reino Unido. Temos que encontrar soluções que respeitem a integridade do mercado único", disse.

Segundo o negociador-chefe, a UE está pronta para adaptar sua proposta, caso as propostas do Reino Unido mudem. "Nosso objetivo sempre foi encontrar uma solução que funcionasse para nós e para o Reino Unido, não contra o Reino Unido".

"Não estamos pedindo nenhuma fronteira entre a Irlanda do Norte e qualquer outra parte do Reino Unido. Precisamos esclarecer como e onde esses controles precisam ser feitos. Estes são apenas controles técnicos de mercadorias, nem mais nem menos", pontuou.