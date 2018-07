Trump mantém diálogo com Coreia do Norte e diz que 'estão indo bem'

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira (3) que tem mantido conversas com a Coreia do Norte e que elas "estão indo bem", destacando que nenhum teste nuclear foi feito nos últimos oito meses.

Em sua conta no Twitter, Trump escreveu: "Muitas boas conversas com a Coreia do Norte, estamos indo bem! Enquanto isso, nenhum lançamento de foguete ou teste nuclear foi feito em 8 meses. Toda a Ásia está entusiasmada. Apenas o Partido da Oposição, que inclui o Fake News, está reclamando. Se não fosse por mim, estaríamos agora em guerra com a Coreia do Norte!".

Por outro lado, foi divulgado no último domingo (1) que a Coreia do Norte está completando a expansão de uma importante fábrica de mísseis, segundo pesquisadores que examinaram novas imagens do lugar tiradas por satélite. Esse é o sinal mais recente de que Pyongyang continua avançando com seu programa de armas mesmo com as pressões norte-americanas para que ele seja abandonado.