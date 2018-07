Facebook entrega lista de 61 empresas que tiveram acesso a dados de usuários

O Facebook entregou a parlamentares americanos uma lista com o nome das 61 empresas que tiveram acesso especial aos dados de usuários da rede social, disse o site americano Business Insider. O documento, com 747 páginas foi apresentado ao Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes na última sexta-feira, e divulgado nesta segunda-feira.

Aos parlamentares, o Facebook disse que, em abril de 2014, exigiu uma revisão e nova aprovação de aplicativos usados na rede social para impedir o acesso de dados de amigos de usuários sem autorização.

Apesar disso, 61 companhias tiveram "cerca de seis meses" a mais de prazo para se adequar. Entre as empresas que tiveram um tratamento especial estão a Audi, Spotify, Nike e Snap. Atualmente, os desenvolvedores de aplicativos ainda podem pedir acesso a dados de usuários como nome, sexo, data de nascimento, localização e fotos.

O novo escândalo veio à tona depois de uma reportagem do The New York Times. Segundo o jornal, a própria tecnologia da rede social permitia o compartilhamento e a empresa sabia que repassava as informações. À época, o Facebook chegou a confirmar que empresas de hardware como Apple e Microsoft também tiveram acesso a dados de usuários.

O Facebook negou que se trata de um novo escândalo de uso indevido de dados e disse que o acesso a informações era para permitir que seus usuários acessassem alguns recursos em dispositivos móveis.

Aqui está a lista das companhias que tiveram acesso, por mais tempo, a dados de usuários, segundo a Business Insider: