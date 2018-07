Trump vai esperar término das eleições gerais para decidir sobre Nafta

O presidente Donald Trump pretende atrasar a assinatura de uma versão revisada do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) até depois das eleições gerais em novembro deste ano, um movimento que visa a alcançar um melhor acordo com o Canadá e o México.

Trump disse que poderia rapidamente assinar um acordo com os vizinhos dos Estados Unidos, mas não está feliz com isso.

A decisão do presidente de adiar as negociações sobre o Nafta ocorre em meio a uma disputa comercial entre EUA e Canadá relativa às tarifas de Trump ao aço canadense e ao alumínio. O Canadá anunciou bilhões de dólares em tarifas retaliatórias contra os EUA na sexta-feira.

Se os EUA avançarem com as tarifas sobre as importações de automóveis, será um golpe para a economia do Canadá por causa da natureza crítica que a indústria automobilística desempenha no país. Espera-se que o Departamento de Comércio dos EUA realize audiências sobre tarifas de automóveis no final de julho.