Trump e Putin se encontrarão na Finlândia em 16 de julho

O Kremlin e a Casa Branca confirmaram nesta quinta-feira que o encontro entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin ocorrerá em Helsinki, capital da Finlândia, no dia 16 de julho. A cúpula entre os dois, a primeira oficial desde que Trump tomou posse, ocorrerá um dia depois da partida final da Copa do Mundo da Rússia, que será assistida por Putin. Ambos os líderes se encontraram em 2017, às margens de uma reunião do G-20, e, segundo o russo, se falam com regularidade.

A escolha da Finlândia, que se ofereceu para sediar o encontro, obedece uma lógica. O país é parte da União Europeia e adota o euro como moeda, mas não é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos EUA que é vista como maior adversário estratégico pelos russos.

Trump tem seus problemas com a Rússia desde que surgiu a suspeita de que hackers atrapalharam a campanha da adversária do republicano na disputa eleitoral de 2016, Hillary Clinton, vazando e-mails do Partido Democrata. Putin, inclusive, já disse que esse é o principal motivo para a relação estar em um dos piores níveis da história do pós-Guerra Fria.