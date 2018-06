O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 2,0% no primeiro trimestre de 2018, de acordo com a terceira e última estimativa do dado, publicada nesta quinta-feira (28) pelo Departamento do Comércio. O número veio abaixo do previsto por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que indicavam crescimento de 2,2%, mesmo valor divulgado na segunda estimativa.

Os consumidores gastaram menos em serviços. As compras de assistência médica por organizações sem fins lucrativos e os gastos com serviços financeiros e de seguros foram mais fracos do que o governo relatou anteriormente. A economia também viu menos investimentos privados, principalmente em estoques do comércio varejista.

Ainda assim, investimentos não-residenciais, como software de computador e pesquisa e desenvolvimento, foram mais fortes do que se pensava anteriormente, crescendo pelo ritmo mais rápido em cerca de três anos.

Uma questão a destacar é que o crescimento do primeiro trimestre foi mais fraco em comparação com outros trimestres nos últimos anos, devido a problemas com a forma como o governo ajusta sazonalmente os dados econômicos. No longo prazo, a economia cresceu 2,8% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior.