Trump confirma que deve se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que "provavelmente" se encontrará com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma reunião no próximo mês na Europa. O americano está programado para participar da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no próximo mês em Bruxelas e também planeja visitar o Reino Unido. Trump se reuniu duas vezes com Putin no ano passado em conferências internacionais, mas ainda não participou de um encontro formal com o líder russo.

"Eu disse isso desde o primeiro dia: se dar bem com a Rússia e a China e com todos é algo muito bom. É bom para o mundo, é bom para os EUA, é bom para todos", disse Trump no Salão Oval da Casa Branca. A observação do presidente veio logo depois do conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, se encontrar com Putin em Moscou, a pedido de Trump, para intermediar uma reunião entre os dois líderes.

Trump disse que saberia o local exato da reunião no fim do dia. Perguntado sobre o que ele esperava que viesse da reunião, ele afirmou que esperava que os dois conversassem sobre a Síria e a Ucrânia, entre outros assuntos. Ele, no entanto, não respondeu a uma pergunta sobre se levantaria a questão da interferência russa nas eleições americanas de 2016. "Acho que muitas coisas boas podem vir de reuniões com pessoas. Talvez algo positivo saia disso", afirmou.