México registra déficit comercial de US$ 1,59 bilhões em maio

O México registrou déficit comercial de US$ 1,587 bilhões em maio, informou nesta quarta-feira (27) o instituto de estatísticas do país, o Inegi, mais acentuado que o saldo negativo de US$ 1,203 bilhões observado em igual mês de 2017. Nos primeiros cinco meses de 2018, a balança comercial mexicana acumula déficit de US$ 3,652 bilhões.

As exportações do país latino-americano somaram US$ 39,177 bilhões no mês passado, divididas entre US$ 36,346 bilhões de vendas não petrolíferas ao exterior e US$ 2,831 bilhões de exportações petrolíferas. O montante combinado teve avanço mensal de 0,05% com cifras ajustadas sazonalmente e ganho de 10,9% em relação a maio de 2017. Já as importações mexicanas alcançaram em maio US$ 40,764 bilhões, alta mensal de 1,66% com cifras ajustadas sazonalmente e de 11,5% em relação a igual mês do ano passado.